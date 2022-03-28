JESSICA CHASTAIN KİMDİR? Jessica Chastain kaç yaşında, boyu kaç? Oscar'da en iyi kadın oyuncu ödülü alan Jessica Chastain hangi filmlerde oynadı?

'Jessica Chastain kaç yaşında, hangi filmlerde oynadı?' sorusu gündemde yerini aldı. Akademi Ödülleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" dalındaki Oscar'ın sahibi olan Jessica Chastain 'The Eyes of Tammy Faye' filmindeki performansı ile ödüle layık görüldü. Peki Jessica Chastain kimdir? İşte hayatı ve biyografisi...

JESSICA CHASTAIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

24 Mart 1977 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri, Sonoma, Kaliforniya'da dünyaya gelen Jessica Chastain, ilk başrolünü 2008 yılında sinemalarda gösterilen bağımsız film Jolene ile oynamıştır. Jessica Chastain, 1,63 cm boyunda ve 56 kilodur.

2011'de vizyona giren 'Yedi' filmiyle büyük ilgi uyandıran Chastain, birçok ödül adaylığına layık görülmüştür. 'Duyguların Rengi' filmindeki performansıyla Altın Küre, Screen Actors Guild Award, BAFTA ve Oscar'da En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu adayı olan başarılı oyuncu, 2012'de başrolde olduğu tartışmalı askerî gerilim filmi 'Zero Dark Thirty' adlı filmdeki rolüyle Broadcast Film Critics Association Award'da En İyi Kadın Oyuncu ve Altın Küre'de Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanmıştır. Ayrıca aynı rolüyle Oscar'da En İyi Kadın Oyuncu kategorisine aday gösterilmiştir.

2012'de Time dergisinin hazırladığı 'Dünyadaki 100 Etkileyici İnsan' listesinde yer alan Chastain, film eleştirmeni Richard Roeper tarafından, Zero Dark Thirty ve Mama filmindeki performanslarından sonra çağının en iyi oyuncularından biri olarak değerlendirilmiştir.

Jessica Chastain, Gian Luca Passi de Preposulo ile 2017 yılında evlenmiştir.