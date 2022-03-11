Elif Gören kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne? Survivor All Star 2022

Survivor 2022 All Star'ın kadrosu açıklandı. Bir dönem yarışmada oldukça etkili olan Elif Gören, kadroda bulunan isimler arasında yer aldı. Gelecek sezon Survivor kadrosunda yer alacak olan Elif Gören ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Elif Gören kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne?

👉 ELİF GÖREN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? MESLEĞİ NE?

Elif Gören, 14 Şubat 1990, İznik, Bursa doğumlu, Türk kadın atlettir. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda 4x400 m Milli takımında yer almıştır ve 2012 Olimpiyatlarına katılan en genç Türk sporcu olmuştur. Güçlü fiziğiyle dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Elif Gören'in fiziksel özellikleri internet üzerinden araştırılıyor. 170 cm uzunluğunda olan başarılı sporcu 55 kilo ağırlığındadır.