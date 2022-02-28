Yıldız Asyalı kimdir? Yıldız Asyalı kaç yaşında? Nereli? İşte hayatı...

1990'ların sonu 2000'lerin başlarında oynadığı dizilerle tüm Türkiye'de tanınan bir isme dönüşen Yıldız Asyalı'nın hayatı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları sıkça, "Yıldız Asyalı kimdir? Yıldız Asyalı kaç yaşında? Nereli?" gibi soruları aratıyor. İşte detaylar...

🔎YILDIZ ASYALI KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

26 Mayıs 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Yıldız Asyalı, küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duymaya başladı. Aynı zamanda oyunculuk deneyimlerinde de bulunan Asyalı, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Eyvah Babam dizisiyle ünü yakalayan Asyalı, esas şöhrete ve hayran kitlesine ise Hayat Bilgisi dizisiyle ulaştı. 2008 senesinde Seda Telciler ve Burcu Canbaş ile Grup Mp3 adlı grubu kurdu. Grubun ilk albümündeki "Sevmek Zamanı" adlı şarkısı hariç bütün şarkıların söz ve müziği Yıldız Asyalı'ya aittir. Yıldız Asyalı'nın Grup Mp3 ile birlikteliği uzun sürmedi. Grubun kurulduğu sene sanatçı gruptan ayrıldığını açıkladı.

23 Kasım 2015 tarihinde iş insanı Emre Vatansever ile evlenen Yıldız Asyalı'nın Ayşe Mira adlı bir kızı var. Asyalı ve Vatansever Temmuz 2017'de boşandı. 30 Haziran 2020'de yönetmen Kerem Saka ile evlenen Asyalı'nın bu evliliği ise 30 gün sürdü.