Yalan Rüzgarı'nın yıldızı Sally Kellerman hayatını kaybetti! İşte ölüm nedeni...

Yalan Rüzgarı dizisinin yıldızı Sally Kellerman hayatını kaybetti. İlk bölümü 26 Mart 1973'te yayınlanan ve tam 49 sezon süren ABD yapımı pembe dizi Yalan Rüzgarı'nda Constance Bingham karakterine hayat veren Sally Kellerman'ın ölümü sevenlerini ve yakınlarını yasa boğdu.
Yalan Rüzgarı dizisinin yıldızı Sally Kellerman 2 Haziran 1937 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, Long Beach'te dünyaya geldi.
Sally Kellerman'ın annesi piyano öğretmeniydi, babası ise petrol işiyle uğraşıyordu.
Sally Kellerman çocuk yaşlardayken annesi ve babası Los Angeles'a taşınma kararı aldı. Hollywood Lisesi'nden mezun olduktan sonra Los Angeles Şehir Koleji'nde oyunculuk eğitim alan Kellerman ilk olarak "Look Back in Anger"da sınıf arkadaşı Jack Nicholson dahil geleceğin yıldızı olacak birçok oyuncuyla birlikte rol aldı.
Kariyerinin ilk dönemlerinde daha çok televizyonda boy gösterdi. 1962'de Cheyenne'de oynadıktan sonra The Twilight Zone, The Outer Limits, The Alfred Hitchcock Hour ve Bonanza gibi yapımlarda konuk oyuncu olarak yer aldı.
Orijinal Star Trek'te Dr. Elizabeth Dehner karakterini oynadığı ve Uzay Yolu fanları arasında kült statüsüne ulaştı.
80'ler de de çalışmaya devam etti. 2014'te The Young and the Restless'taki (Yalan Rüzgarı) rolüyle Emmy'ye aday gösterildiyse de kazanamadı. Kellerman, televizyoncu Rick Edelstein'la 2 yıl evli kaldıktan sonra boşanmış, 1980'de Jonathan D Krane ile evlenmişti.
SALLY KELLERMAN ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?
Sally Kellerman'ın ölüm haberini oyuncunun menajeri Alan Eichler duyurdu.
Eichler yaptığı açıklamada Sally Kellerman'ın evinde ölü olarak bulunduğunu ve kalbinin durması sonucu hayatını kaybettiğini belirtti.
SALLY KELLERMAN KAÇ YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ?
Ünlü oyuncu Sally Kellerman 84 yaşında hayatını kaybetti. Ülkemizde, Yalan Rüzgarı dizisinde canlandırdığı Constance Bingham jarakteriyle bilinen Sally Kellerman'ın 60 yılı aşkın bir sinema ve televizyon kariyeri vardı.
SALLY KELLERMAN KİMDİR?
Yalan Rüzgarı dizisinin yıldızı Sally Kellerman 2 Haziran 1937 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, Long Beach'te dünyaya geldi.
Sally Kellerman'ın annesi piyano öğretmeniydi, babası ise petrol işiyle uğraşıyordu.
Sally Kellerman çocuk yaşlardayken annesi ve babası Los Angeles'a taşınma kararı aldı. Hollywood Lisesi'nden mezun olduktan sonra Los Angeles Şehir Koleji'nde oyunculuk eğitim alan Kellerman ilk olarak "Look Back in Anger"da sınıf arkadaşı Jack Nicholson dahil geleceğin yıldızı olacak birçok oyuncuyla birlikte rol aldı.
Kariyerinin ilk dönemlerinde daha çok televizyonda boy gösterdi. 1962'de Cheyenne'de oynadıktan sonra The Twilight Zone, The Outer Limits, The Alfred Hitchcock Hour ve Bonanza gibi yapımlarda konuk oyuncu olarak yer aldı.
Orijinal Star Trek'te Dr. Elizabeth Dehner karakterini oynadığı ve Uzay Yolu fanları arasında kült statüsüne ulaştı.
80'ler de de çalışmaya devam etti. 2014'te The Young and the Restless'taki (Yalan Rüzgarı) rolüyle Emmy'ye aday gösterildiyse de kazanamadı. Kellerman, televizyoncu Rick Edelstein'la 2 yıl evli kaldıktan sonra boşanmış, 1980'de Jonathan D Krane ile evlenmişti.
SALLY KELLERMAN FİLMOGRAFİSİ
Sinema
1970: MASH
1970: Brewster McCloud
1972: Last of the Red Hot Lovers
1972: A Reflection of Fear
1973: Slither
1973: Lost Horizon
1975: Rafferty and the Gold Dust Twins
1976: Welcome to L.A.
1977: The Mouse and His Child
1979: A Little Romance
1980: It Rained All Night the Day I Left
1980: Head On
1986: Back to School
1986: That's Life!
1986: Meatballs III: Summer Job
1987: Someone to Love
1987: Three for the Road
1989: All's Fair
1989: The Secret of the Ice Cave
1993: Younger and Younger
1994: Ready to Wear
1994: Mirror, Mirror 2: Raven Dance
1997: The Maze
1997: The Lay of the Land
2001: Women of the Night
2014: A Place for Heroes
2014: Altman
2014: When Bette Met Mae
2015: An American Tragedy
2016: The Remake
2016: A Timeless Love
2018: Harmless
No Signs of Injury
Flycatcher
Underwater Upside Down
Televizyon dizileri
1975: The Gladys Knight & the Pips Show
1989: Hotels - Geschichte und Geschichten
1996: Sex, Censorship and the Silver Screen
1997: Gun
1997: The Living Edens
2011: Chemistry
2012: Unsupervised
2013: Maron
2014: Decker
Televizyon filmleri
1964: The Movie Maker
1978: Magee and the Lady
1980: Big Blonde
1983: Dempsey
1983: September Gun
1985: Murder Among Friends
1985: Secret Weapons
1991: Drop Dead Gorgeous
1992: Boris and Natasha
1995: P.C.H.
1998: Ancient Graves: Voices of the Dead
1999: The Noble Horse
1999: Legendary Hollywood Homes
2000: Legendary Hollywood Homes 2
2002: Verdict in Blood
2002: A Salute to Robert Altman, an American Maverick
2009: The Wishing Well
2014: The Second Annual 'On Cinema' Oscar Special