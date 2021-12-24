Furkan Kızılay kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne? Survivor All Star 2022

Survivor 2022 All Star'ın kadrosu açıklandı. Bir dönem yarışmada oldukça etkili olan Furkan Kızılay, kadroda bulunan isimler arasında yer aldı. Gelecek sezon Survivor kadrosunda yer alacak olan Furkan Kızılay ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Furkan Kızılay kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne?

👉 FURKAN KIZILAY KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? MESLEĞİ NE?

Tüm Türkiye'nin fenomen dizi Çocuklar Duymasın ile tanıdığı Furkan Kızılay, 30 Kasım 1990 yılında İstanbul Şile'de doğmuştur. 31 yaşındaki Survivor Furkan, aynı zamanda şarkıcılık da yapmaktadır. Oyunculuğu, şarkıcılığı yanı sıra reklamlarda da sık sık boy gösteren Furkan Kızılay'ın Batur isminde bir kardeşi bulunmaktadır. Furkan Kızılay'ın babası Fitness öğretmeni ve antrenör Emin Kızılay, annesinin adı Mine Kızılay'dır.