Süper Lig ekiplerinin transfer gündeminde yer alan Facundo Ferreyra ismi son zamanlarda arama motorlarında aratılıyor. Peki Facundo Ferreyra kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte Facundo Ferreyra ile ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar...

👉Facundo Ferreyra 14 Mart 1991 tarihinde Arjantin'de doğdu. Santrfor mevkisinde forma giyen 1.83 boyundaki futbolcu serbest statüde bulunuyor.

Kulüp kariyerinde 268 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 104 gol ve 20 asist kaydetti.

Facundo Ferreyra'nın, Transfermarkt'daki güncel değeri 1.70 milyon euro olarak gösteriliyor.