Berke Özer kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Berke Özer kariyeri

Süper Lig'in 13. haftasında NEF Stadyumu'nda konuk olduğu Galatasaray'ı 2-1'lik skorla mağlup ederek 4 maç aradan sonra 3 puanla tanışan Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Sarı-lacivertliler, Mesut Özil ve Miguel Crespo'nun golleriyle derbiden zaferle ayrılırken; galibiyetin mimarlarından biri de Berke Özer oldu. 21 yaşındaki kaleci, yaptığı kritik kurtarışlarla takımının 3 puanı kazanmasında önemli rol oynadı. Derbi sonrası ise futbolseverler, Berke Özer ile ilgili bilgileri aratmaya başladı. İşte Berke Özer'in kariyeriyle ilgili tüm bilgiler...

⚽ BERKE ÖZER KİMDİR?

25 Mayıs 2000 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Berke Özer, futbola Bucaspor altyapısında başladı. Ocak 2013'te Altınordu altyapısına transfer olan genç kaleci, 2016 yılında A Takım'a yükseldi. İzmir ekibinde gösterdiği başarılı performansın ardından 2018 yılında 2.5 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Berke, 2019/2020 ve 2020/2021 sezonlarını Belçika ekibi Westerlo'da kiralık olarak geçirdi.

Sezon başında sarı-lacivertli takıma dönen Berke, Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrası kaleyi devraldı ve bu sezon çıktığı 5 maçta kalesinde 5 gol gördü. Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 21 yaşındaki file bekçisinin güncel piyasa değeri 1.8 milyon Euro.