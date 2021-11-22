Haberler Kimdir Berke Özer kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Berke Özer kariyeri

Berke Özer kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Berke Özer kariyeri

Süper Lig'in 13. haftasında dev derbide Galatasaray deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, rakibini uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Sarı-lacivertlilerin derbi zaferinin mimarlarından biri de Berke Özer oldu. Genç file bekçisi, yaptığı kurtarışlarla takımının 3 puan kazanmasında önemli rol oynadı. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası ise futbolseverler, Berke Özer ile ilgili bilgileri aratmaya başladı. İşte Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer ile ilgili tüm bilgiler...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2021 Pazartesi 18:38
Berke Özer kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Berke Özer kariyeri

Süper Lig'in 13. haftasında NEF Stadyumu'nda konuk olduğu Galatasaray'ı 2-1'lik skorla mağlup ederek 4 maç aradan sonra 3 puanla tanışan Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Sarı-lacivertliler, Mesut Özil ve Miguel Crespo'nun golleriyle derbiden zaferle ayrılırken; galibiyetin mimarlarından biri de Berke Özer oldu. 21 yaşındaki kaleci, yaptığı kritik kurtarışlarla takımının 3 puanı kazanmasında önemli rol oynadı. Derbi sonrası ise futbolseverler, Berke Özer ile ilgili bilgileri aratmaya başladı. İşte Berke Özer'in kariyeriyle ilgili tüm bilgiler...

BERKE ÖZER KİMDİR?

25 Mayıs 2000 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Berke Özer, futbola Bucaspor altyapısında başladı. Ocak 2013'te Altınordu altyapısına transfer olan genç kaleci, 2016 yılında A Takım'a yükseldi. İzmir ekibinde gösterdiği başarılı performansın ardından 2018 yılında 2.5 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Berke, 2019/2020 ve 2020/2021 sezonlarını Belçika ekibi Westerlo'da kiralık olarak geçirdi.

Sezon başında sarı-lacivertli takıma dönen Berke, Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrası kaleyi devraldı ve bu sezon çıktığı 5 maçta kalesinde 5 gol gördü. Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 21 yaşındaki file bekçisinin güncel piyasa değeri 1.8 milyon Euro.

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