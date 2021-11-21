Jordan Amavi kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımda ve mevkide oynuyor? İşte detaylar...

Ocak ayı transfer dönemi yaklaşırken takımlar da eksik mevkilerine takviye yapmak için harekete geçti. Süper Lig'de şu ana kadar istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, sol bek hattını güçlendirmek istiyor. Sarı-lacivertlilerin gündemindeki ismin Jordan Amavi olduğu iddia edildi. Peki, Jordan Amavi kimdir?

🤔JORDAN AMAVI KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

9 Mart 1994 tarihinde Fransa'da dünyaya gelen Senegal asıllı Jordan Kevin Amavi, kariyerine Nice altyapısında başladı. 2015'te İngiliz ekibi Aston Villa'ya transfer olan Amavi, 2017'de Olympique Marsilya'ya kiralandı. Fransız temsilcisi 2018'de oyuncunun bonservisini aldı. Marsilya ile olan sözleşmesi 2025'te bitecek Amavi, bu sezon yalnızca 2 maçta forma şansı bulabildi. Sol bek ve sol açık mevkilerinde forma giyebilen 27 yaşındaki tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro...