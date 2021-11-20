Fode Koita kimdir? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor? İşte yanıtları...

Trabzonspor'a sezon başında bedelsiz olarak transfer olan Fode Koita, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bordo-mavili takımda çok fazla forma şansı bulamadı. Gineli futbolcu, Fırtına'da yalnızca 4 maçta toplam 31 dakika süre alabildi. Futbolseverler, Koita'nın hayatını merak ediyor. Peki, Fode Koita kimdir? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor?

🤔FODE KOITA KİMDİR?

21 Ekim 1990 tarihinde Paris'te dünyaya gelen Fode Koita, kariyerine Montpellier altyapısında başladı. 2012'de Lens'e kiralanan Gineli futbolcu, sırasıyla Le Havre, Caen, Blackburn ve Kasımpaşa formaları giydi. Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'de başarılı bir sezon geçiren Koita, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı ve sezon başında bedelsiz olarak Trabzonspor'a transfer oldu. Fırtına ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Koita, Fransa alt yaş milli takımlarında oynamasına rağmen A milli takım tercihini Gine'den yana kullandı. Koita'nın güncel piyasa değeri ise 500 bin euro...