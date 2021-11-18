Ola Solbakken kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Galatasaray'a mı gelecek? Kariyeri ve özellikleri...

Galatasaray'ın gündeminde yer alan Ola Solbakken, transfer gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Solbakken ile ilgili bilgiler arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ola Solbakken kimdir? Kaç yaşında? Ola Solbakken nereli?
⚽ OLA SOLBAKKEN KİMDİR?
Galatasaray'ın transfer gündeminde bulunan Ola Selvaag Solbakken, 7 Eylül 1998 yılında Norveç'te dünyaya geldi. Rosenborg altyapısından ikinci takıma yükselen Solbakken, 2018 yılında Ranheim'e transfer oldu. 9 Ocak 2020 yılında Bodo/Glimt kadrosuna katılan genç futbolcu gösterdiği performansla beğeni topladı. Sağ ve sol kanat mevkilerinde forma giyen Solbakken'in kulübüyle sözleşmesi 31 Aralık 2022 yılında sona erecek. Genç futbolcu 30 maçta 11 gol 7 asist üretti.