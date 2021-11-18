Haberler Kimdir Ola Solbakken kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Galatasaray'a mı gelecek? Kariyeri ve özellikleri...

Ola Solbakken kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Galatasaray'a mı gelecek? Kariyeri ve özellikleri...

Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Aslan, Ocak ayı transfer dönemi için birçok ismi listesine ekledi. Aslan'ın gündemine gelen isimler arasında Ola Solbakken'de yer alıyor. Genç futbolcunun menajerinin İstanbul'a geleceği iddia edilirken, bu gelişme futbolcu ile ilgili birçok kişinin araştırma yapmasına sebep oldu. Yapılan sorgularda Ola Solbakken kimdir? Galatasaray transfer Solbakken, Ola Solbakken Galatasaray, Ola Solbakken gol sayısı, Ola Solbakken kaç yaşında? gibi ifadeler de yer aldı. Peki, Ola Solbakken kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Galatasaray'a mı gelecek?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2021 Perşembe 16:30
Ola Solbakken kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Galatasaray'a mı gelecek? Kariyeri ve özellikleri...

Galatasaray'ın gündeminde yer alan Ola Solbakken, transfer gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Solbakken ile ilgili bilgiler arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ola Solbakken kimdir? Kaç yaşında? Ola Solbakken nereli?

OLA SOLBAKKEN KİMDİR?

Galatasaray'ın transfer gündeminde bulunan Ola Selvaag Solbakken, 7 Eylül 1998 yılında Norveç'te dünyaya geldi. Rosenborg altyapısından ikinci takıma yükselen Solbakken, 2018 yılında Ranheim'e transfer oldu. 9 Ocak 2020 yılında Bodo/Glimt kadrosuna katılan genç futbolcu gösterdiği performansla beğeni topladı. Sağ ve sol kanat mevkilerinde forma giyen Solbakken'in kulübüyle sözleşmesi 31 Aralık 2022 yılında sona erecek. Genç futbolcu 30 maçta 11 gol 7 asist üretti.

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