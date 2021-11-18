Dennis Man kimdir, kaç yaşında, nereli? Dennis Man hangi mevkide oynuyor?

Süper Lig'de ara transfer dönemi yaklaşırken transfer söylentileri de günden güne artmaya başlamış durumda. Hal böyleyken bir dönem Fenerbahçe'nin gündeminde olan sonrasında Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in de kadrosunda görmek istediğini söylediği Dennis Man için söylentiler tekrar ortaya atılmaya başlandı. Peki Dennis Man kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

26 Ağustos 1998 Romanya doğumlu olan sağ kanat oyuncusu 1.83 boyunda ve sol ayağını kullanıyor. Aynı zamanda on numara ve sağ kanatta oynayabilen Dennis Man Romanya ekibi Parma'da forma giyiyor.

Bu sezon Parma forması altında ligde 7 maçta 2 gollük bir performans sergileyen 23 yaşındaki oyuncu; kariyeri boyunca ise 199 maça çıkarken 68 gol 34 asist kaydetti.

Parma ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri transfermarkt sitesinde 10 milyon Euro olarak görülüyor.

FATİH TERİM AÇIKLAMIŞTI❗

Lokomotiv Moskova maçı sonrası konuşan Fatih Terim "Dennis Man ile ilgili konu, geçen transferde biliyorsunuz Berghuis'i istedik, olmadı. Parma da vermedi, istemedi. Böyle bir şey deme yetkim yok. İstedik oyuncuyu ama o kadar da ısrarlı değildik, istedik. Parma, Serie B'de de olsa vermeyeceğini söyledi. Orada öyle kalmıştı konu. Çünkü zaten transferde vermeyince bitmişti. O günde kaldı o." dedi.

Fatih Terim ayrıca "Ocakta ne olur bilmiyorum. Açıkçası o gün için biz kulüp olarak başkanımız da ben de öyle bir istekte bulunduk ama Parma 'Hayır' dedi. Dennis Man için o kadar da ısrarlı değildim tabii." ifadelerini kullandı.