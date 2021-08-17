Herkes onu konuşuyor! Marcao Teixeira kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda oynadı? Marcao'nun piyasa değeri ne kadar?

Galatasaray'ın başarılı savunmacısı Marcao, Süper Lig'in 1. haftasında oynanan Giresunspor maçında yaptığı hareket ile geceye damga vurdu. Sarı kırmızılı ekibin savunmasında başarılı bir performans ortaya koyan Marcao, genç takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu ile kavga etti. Kerem Aktürkoğlu'na kafa atan Marcao ardından yumruk savurdu. Brezilyalı, kırmızı kart ile saha dışında kaldı. Marcao-Kerem Aktürkoğlu olayının detayları için tıklayınız...

MARCAO TEIXEIRA KİMDİR?

Marcao, 5 Haizran 1996 yılında Brezilya, Londrina'da dünyaya gelmiştir. Stoper mevkisinde oynayan Brezilyalı futbolcu. Süper Lig Galatasaray'da forma giymektedir. İlk profesyonel sözleşmesini 12 Nisan 2014 tarihinde Brezilya Seri B ekiplerinden Avaí FC'yle yaptı. Resmi olarak ilk lig maçına 17 yaşında Chapecoense karşısında çıktı. 5 Şubat 2015 tarihinde Seri A takımlarından Atlético Paranaense'ye transfer oldu. Bu kulüpte kaldığı süre boyunca sırasıyla, 2015 yılında Seri D takımlarından Guaratinguetá'ya, 2016 yılında ise Ferroviária'ya kiralık olarak gönderildi. 2017'nin Ocak ayında Atlético Goianiense'ye giden Marcao, aynı sezonun sonunda ise Portekiz ekibi Rio Ave'ye kiralandı ve kariyerinde ilk kez yurt dışında bir kulüpte forma giydi. 2018 yazında Atlético Paranaense'den ayrılan Marcao, bir kez daha Portekiz'in yolunu tuttu ve Primeira Liga takımlarından Chaves'e transfer oldu. 2018-2019 sezonunda Galatassaray'a transfer oldu. 16 Ağustos 2021 tarihinde Galatasaray, ligin ilk haftasında Giresunspor ile karşılaştı. Maçın 62. dakikasında Marcao rakip yarı sahasından, Galatasaray yarı sahasına koştu ve takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na önce kafa daha sonra da iki kez yumruk attı. Kavgayı Galatasaraylı futbolcular ayırdı. Maçın hakemi Erkan Özdamar, VAR'dan gelen uyarıdan sonra pozisyonu izledi ve Marcao'ya kırmızı kart gösterdi.