Son dakika spor haberi: Slaven Bilic kimdir? Hangi takımı çalıştırıyor? İşte kariyeri ve tüm detaylar...

Yeni sezona yeni teknik direktörle başlayacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürüyor. Sarı-lacivertli takımın gündemine birçok isim gelirken, bu antrenörlerden biri de Beşiktaş'ın eski hocası Slaven Bilic oldu. Peki, Slaven Bilic kimdir?

SLAVEN BILIC KİMDİR?

11 Eylül 1968'de Split'te dünyaya gelen Slaven Bilic, futbolculuk kariyerinde Hajduk Split, Karlsruhe, West Ham ve Everton gibi takımlarda forma giydi. 2000 yılında profesyonel kariyerini noktalayan Hırvat Bilic, teknik adamlık kariyerine adım attı. Hajduk Split'te göreve başlayan Bilic, Hırvatistan Milli Takımı da dahil olmak üzere Lokomotif Moskova, Beşiktaş, West Ham United, Al-Ittihad ve West Bromwich'i çalıştırdı. Deneyimli antrenör şu anda Çin Süper Ligi takımlarından Beijing Guoan'da görev yapıyor. Tecrübeli teknik adamın adı Fenerbahçe ile anılıyor.