Beşiktaş'un gündemindeki Hulk kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımda oynuyor? Hulk kariyeri ve istatistikleri...

Hulk'un kariyeri, yaşı, attığı gol sayısı ve özellikleri merak konusu oldu. Peki, Hulk kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?

HULK KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Tam adı Givanildo Vieira de Souza olan futbolcunun lakabı Hulk'dur. 25 temmuz 1986 yılında Brezilya'da dünyaya gelmiştir. Çin Süper Ligi ekiplerinden Shanghai SIPG takımında forma giymektedir. Lakabını çizgi roman karakteri Hulk'tan almıştır. Hızlı ve güçlü olması bu lakabı kazanmasına sebep olmuştur. 2012-2013 sezonundan itibaren 55 milyon euro karşılığında Zenit'e transfer olmuştur. 2016-2017 sezonu için 56 milyon Euro bedel karşılığında Congguo Cuçio Şiehui Çaoci Liensai ekiplerinden Shanghai SIPG takımına transfer olmuştur. Futbola Vilanovense takımının altyapısında başlamıştır. 2001-2003 yılları arası bu takımda oynayan Hulk, 2003 sezonunda São Paulo altyapısına geçmiştir. Porto da forma giymiştir. Porto'da sergilediği başarılı performans sonrası 55 milyon € bedel ile Rusya ligi takımlarından Zenit'e transfer olmuştur. Ardından Çin takımlarından Shangai takımına transfer olmuştur. Son olarak ülkesi Brezilya'nın takımı olan Atletico Mineiro'ya transfer olmuştur. Hulk bu sezon 23 maça çıktı ve 9 gol 4 asist üretti.