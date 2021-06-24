Haberler Kimdir Attila Szalai kimdir? Attila Szalai kaç yaşında? Bonservis bedeli ne kadar?

Attila Szalai kimdir? Attila Szalai kaç yaşında? Bonservis bedeli ne kadar?

2020-21 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Attila Szalai, gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmıştı. EURO 2020'de de Macaristan formasıyla Fransa, Almanya ve Portekiz'in bulunduğu 'ölüm grubu'nda mücadele eden Szalai, performansıyla yine gündem olmayı başardı. Peki Attila Szalai kimdir? Attila Szalai kaç yaşında ve bonservis bedeli ne kadar? İşte ayrıntılar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2021 Perşembe 10:00
Attila Szalai kimdir? Attila Szalai kaç yaşında? Bonservis bedeli ne kadar?

18 Ocak 2021 tarihinde 2 milyon Euro'ya Apollon Limassol'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Attila Szalai, gösterdiği performansla değerine değer kattı. Fenerbahçe'ye transfer olduğunda 800 bin Euro'luk piyasa değeri olan Szalai'nin güncel değeri 7 milyon Euro'ya kadar çıktı.

2020-21 sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe'ye transfer olan Szalai, 21 maça çıktı. Macar stoper savunmada gösterdiği performansın yanı sıra takımına 3 gollük de katkı sağladı.

1.92 boyunda olan Attila Szalai, 20 Ocak 1998 Budapeşte doğumlu. Stoper ve sol bek bölgelerinde görev yapabilen Szalai'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

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