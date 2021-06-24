Attila Szalai kimdir? Attila Szalai kaç yaşında? Bonservis bedeli ne kadar?

18 Ocak 2021 tarihinde 2 milyon Euro'ya Apollon Limassol'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Attila Szalai, gösterdiği performansla değerine değer kattı. Fenerbahçe'ye transfer olduğunda 800 bin Euro'luk piyasa değeri olan Szalai'nin güncel değeri 7 milyon Euro'ya kadar çıktı.

2020-21 sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe'ye transfer olan Szalai, 21 maça çıktı. Macar stoper savunmada gösterdiği performansın yanı sıra takımına 3 gollük de katkı sağladı.

1.92 boyunda olan Attila Szalai, 20 Ocak 1998 Budapeşte doğumlu. Stoper ve sol bek bölgelerinde görev yapabilen Szalai'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.