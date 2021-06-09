Haberler Kimdir Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin transferde anlaşma sağladığı Oussama Tannane kimdir? Kariyeri, yaşı, oynadığı mevki ve bilinmeyenleri...

Son dakika transfer haberi: 'nin transferde anlaşma sağladığı Oussama Tannane kimdir? Kariyeri, yaşı, oynadığı mevki ve bilinmeyenleri...

Son dakika transfer haberleri... Transfer çalışmalarında gaza basan Fenerbahçe, sürpriz bir isme imza attırıyor. Sarı-lacivertli kulüp bir süredir peşinde olduğu ve geçtiğimiz hafta 'da görüştüğü Oussama Tannane ile her konuda anlaşmaya vardı. 'de forma giyen Faslı futbolcu, Fenerbahçe ile transferini görüşmek üzere 'a doğru yola çıktı. Taraftarlar, Oussama Tannane'nin kariyerini, oynadığı mevkiyi ve yaşı gibi bilgileri merak ediyor. Peki, Fenerbahçe'nin transferde anlaşma sağladığı Oussama Tannane kimdir? Kariyeri, yaşı, oynadığı mevki ve bilinmeyeleri... ( haberi)

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2021 Çarşamba 13:46 Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2021 Çarşamba 13:47
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin transferde anlaşma sağladığı Oussama Tannane kimdir? Kariyeri, yaşı, oynadığı mevki ve bilinmeyenleri...

'de yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan , iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren sarı-lacivertli yönetim, forması giyen Faslı futbolcu Oussama Tannane'yi 'a getiriyor. Fenerbahçe'nin, Tannane ile geçtiğimiz hafta 'da görüşüp her konuda anlaşma sağladığı ifade edildi. Peki, Oussama Tannane kimdir?

OUSSAME TANNANE KİMDİR? HANGİ MEVKİDE OYNUYOR? YAŞI KAÇ? KARİYERİ...

23 Mart 1994 yılında Fas'ta dünyaya gelen Oussame Tannane, kariyerine altyapısında başladı. , , , Saint-Etienne, ve Vitesse gibi kulüplerde forma giyen 27 yaşındaki on numaranın, Vitesse ile olan sözleşmesi 2022'de sona eriyor. Baş mevkisi on numara olan Tannane, sağ ve sol kanatta da görev yapabiliyor. Faslı futbolcunun aynı zamanda Hollanda pasaportu da mevcut. Öte yandan geride bıraktığımız sezon, tüm kulvarlarda 34 maça çıkan tecrübeli isim 8 gol atarken 12 de asist yapma başarısı gösterdi. Ta, 11 kez de 'nın formasını terletti.

SON DAKİKA