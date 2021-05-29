Pele filmi konusu ne? Pele kimdir? Yaşı kaç? Pele'nin gerçek adı nedir? Hangi takımlarda oynamıştır?

Pele filmi TV ekranlarında yayınlanır yayınlanmaz arama motorlarında en çok aratılan isimler arasına girdi. Peki, Pele kimdir? Pele'nin gerçek adı nedir? Hangi takımlarda oynamıştır?

PELE KİMDİR?

Pele lakabıyla tanınan Edson Arantes do Nascimento 23 Ekim 1940'ta Brezilya'da dünyaya geldi. Aile tarafından Pepe takma adıyla çağrılırdı ama kuzenleri ve küçük arkadaşları tarafından yaramaz anlamına gelen 'Peli lakabı takıldı, bu lakap zamanla Pele oldu. 11 yaşında keşfedilene kadar ayakkabı parlatıyordu. 4 yıl sonra onu keşfeden De Brito, bir gün Santos'un yöneticilerine "Bu çocuk dünyanın en iyi futbolcusu olacak." dedi. Sonraki sezonda Pele, ligin yıldız oyuncusu olunca bu sözün doğruluğunu ispatlamış oldu.

Kariyerine Brezilya Ligi'nin o zamanların en iyi takımlarından Santos'ta başlayıp ve yine ünlü bir kulüp olan Cosmos'ta bırakmıştır. Futbol tarihinde en çok gol kralı olan futbolcudur. Cosmos forması ile bir sezon boyunca ligde 52, kupada 12 gol kaydederek "en fazla gol atan gol kralı" olarak futbolu bırakmıştır. Dünya'nın gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından biri olarak kabul görmektedir. 3 kere, FIFA Dünya Kupası'nı kazanan takımda yer almıştır. İlk dünya şampiyonluğunu 1958 yılında yaşadı. Futbol kariyerinde 1281 gol atarak kırılması çok zor olan bir rekora imza atmıştır. Bununla beraber Pele, kariyeri boyunca 6 defa bir maçta beşer gol kaydederek ayrı bir başarıya daha imza atmıştır. 30 defa da bir maçta dörder gol kaydeden Pele tam 92 maçta da hat-trick yapmıştır. 2013 FIFA Ballon d'Or Prix d'Honneur ödülünü ilk kez alan oyuncudur.