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Garanti peşinde

Kayserispor, sahasında Fatih Karagümrük’ü yenerek ligde kalmayı garantilemek istiyor

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2024 Cuma 06:50
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Garanti peşinde

Kayserispor, sahasında oynayacağı Karagümrük maçını kazanarak puanını 43'e yükseltmek ve Süper Lig'de kalmayı garantilemek istiyor. Geçen hafta Pendik'ten zaferle dönerek 40 puana erişen sarı-kırmızılılar, Karagümrük karşılaşmasından da galibiyetle ayrılıp puanını 43'e yükselterek, rahat bir nefes almak amacında.

GARANTİ PEŞİNDE

Kayserispor'da Karagümrük maçı öncesinde sakatlığı bulunan 3 futbol var. Sarı-kırmızılılarda, Hosseini, Jeanvier ve Ali Karimi'nin sakatlığı sürüyor. Pendik maçında oynamayan Fransız sol bek Carole'nin ise oynaması bekleniyor.

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