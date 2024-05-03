Garanti peşinde

Kayserispor, sahasında oynayacağı Karagümrük maçını kazanarak puanını 43'e yükseltmek ve Süper Lig'de kalmayı garantilemek istiyor. Geçen hafta Pendik'ten zaferle dönerek 40 puana erişen sarı-kırmızılılar, Karagümrük karşılaşmasından da galibiyetle ayrılıp puanını 43'e yükselterek, rahat bir nefes almak amacında.

GARANTİ PEŞİNDE

Kayserispor'da Karagümrük maçı öncesinde sakatlığı bulunan 3 futbol var. Sarı-kırmızılılarda, Hosseini, Jeanvier ve Ali Karimi'nin sakatlığı sürüyor. Pendik maçında oynamayan Fransız sol bek Carole'nin ise oynaması bekleniyor.