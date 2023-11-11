PFDK'den Kayserispor’a para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu, Kayserispor'a 6 Kasım'da oynanan Alanyaspor mücadelesinde taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada "Kayserispor Kulübünün, 06.11.2023 tarihinde oynanan Kayserispor-Alanyaspor Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi" ifadeleri kullanıldı.

PFDK, Kayserispor'a geçtiğimiz hafta içinde de Türkiye Kupası'nda oynanan Iğdır FK maçında sarı-kırmızlı taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112 bin TL ceza vermişti.