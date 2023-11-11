Haberler Kayserispor PFDK'den Kayserispor’a para cezası

PFDK'den Kayserispor’a para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Mondihome Kayserispor'a para cezası verdi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 10:44 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 10:47
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
PFDK'den Kayserispor’a para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu, Kayserispor'a 6 Kasım'da oynanan Alanyaspor mücadelesinde taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada "Kayserispor Kulübünün, 06.11.2023 tarihinde oynanan Kayserispor-Alanyaspor Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi" ifadeleri kullanıldı.

PFDK, Kayserispor'a geçtiğimiz hafta içinde de Türkiye Kupası'nda oynanan Iğdır FK maçında sarı-kırmızlı taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112 bin TL ceza vermişti.

DİĞER
Sakar Şakir'in Gardırop Fuat'ı, Avanak Apti'nin Barut Osman'ı... Usta oyuncunun oğlu da ünlü! Babasına benzerliği dikkat çekiyor...
Riyad'da "Gazze" zirvesi! Başkan Erdoğan Suudi Arabistan'da 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılacak
Devler Ligi'ni kazanma ihtimalleri açıklandı! G.Saray...
Spor yazarları Trabzonspor - Tümosan Konyaspor maçını değerlendirdi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kasımpaşa - Kayserispor maçı ne zaman?
Kayseri iddialı
SARIYER SU KESİNTİSİ - Sarıyer'de sular ne zaman gelecek? (11 Kasım 2023)
BAHÇELİEVLER SU KESİNTİSİ - Bahçelievler'de sular ne zaman gelecek? (11 Kasım 2023)
E-YDS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2023? | e-YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır? 11 KASIM ÖSYM AİS GİRİŞ
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Alperen’li Houston seriye devam etti! Alperen’li Houston seriye devam etti! 10:46
PFDK'den Kayserispor’a para cezası PFDK'den Kayserispor’a para cezası 10:42
Hatayspor - G.Saray maçı ne zaman? Hatayspor - G.Saray maçı ne zaman? 10:33
G.Saray'a 38 milyon Euro'luk transfer! G.Saray'a 38 milyon Euro'luk transfer! 10:21
Avcı Terim'i solladı! Avcı Terim'i solladı! 10:19
Bochum - Köln maçı ne zaman? Bochum - Köln maçı ne zaman? 10:06
Daha Eski
Darmstadt - Mainz 05 maçı ne zaman? Darmstadt - Mainz 05 maçı ne zaman? 10:04
Demirel'den flaş sözler! "G.Saray'da oynasaydım..." Demirel'den flaş sözler! "G.Saray'da oynasaydım..." 10:02
Stuttgart - Dortmund maçı ne zaman? Stuttgart - Dortmund maçı ne zaman? 10:01
Augsburg - Hoffenheim maçı ne zaman? Augsburg - Hoffenheim maçı ne zaman? 09:58
Bayern Münih - Heidenheim maçı ne zaman? Bayern Münih - Heidenheim maçı ne zaman? 09:55
Rıza Çalımbay'dan büyük fedakarlık! Rıza Çalımbay'dan büyük fedakarlık! 09:51