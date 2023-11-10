Kayserispor Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı kırmızılı takım, karşılaşmanın son çalışmasını teknik direktör Recep Uçar yönetiminde tesislerde yaptı.
Kayserispor, rakibini deplasmanda yenerek ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor. Ligde geride kalan 11. hafta sonunda 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar 19 puan topladı.
11 kasım Cumartesi günü Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak olan Kasımpaşa-Kayserispor maçı saat 13.30'da başlayacak ve maçta Çağdaş Altay düdük çalacak.