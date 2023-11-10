Haberler Kayserispor Kayserispor Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 15:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kayserispor Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı kırmızılı takım, karşılaşmanın son çalışmasını teknik direktör Recep Uçar yönetiminde tesislerde yaptı.

Kayserispor, rakibini deplasmanda yenerek ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor. Ligde geride kalan 11. hafta sonunda 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar 19 puan topladı.

11 kasım Cumartesi günü Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak olan Kasımpaşa-Kayserispor maçı saat 13.30'da başlayacak ve maçta Çağdaş Altay düdük çalacak.

DİĞER
Beşiktaş teknik direktör aday listesi: Burak Yılmaz’ın istifası sonrası Beşiktaş’ın yeni teknik direktör adayı kim olacak?
Başkan Erdoğan'dan '10 Kasım' töreninde açıklamalar! Sosyal medya Atatürkçülerine tepki: AYM - Yargıtay çatışması ve yeni anayasa...
Büyük şanssızlık! Arda Güler sakatlandı
F.Bahçe'ye 40 milyon Euro'luk dünya yıldızı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kasımpaşa - Kayserispor maçı ne zaman?
Kayserispor Paşa için hazırlanıyor
BARAJ DOLULUK ORANI SON DAKİKA | 10 Kasım
10 KASIM MESAJLARI RESİMLİ 2023 | 10 Kasım mesajları ve sözleri Facebook, Twitter, Instagram
İstanbul namaz vakti ve ezan saatleri
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Nagelsmann'dan Türkiye itirafi! Nagelsmann'dan Türkiye itirafi! 16:10
Real Madrid - Valencia maçı ne zaman? Real Madrid - Valencia maçı ne zaman? 16:07
Osasuna - Las Palmas maçı ne zaman? Osasuna - Las Palmas maçı ne zaman? 16:04
Almeira - Real Sociedad maçı ne zaman? Almeira - Real Sociedad maçı ne zaman? 16:02
Almeira - Real Sociedad maçı ne zaman? Almeira - Real Sociedad maçı ne zaman? 15:59
Rayo Vallecano - Girona maçı ne zaman? Rayo Vallecano - Girona maçı ne zaman? 15:56
Daha Eski
Beşiktaş'tan F.Bahçe'yi kızdıracak hamle! Beşiktaş'tan F.Bahçe'yi kızdıracak hamle! 15:50
A Milli Takım'ımızın aday kadrosu açıklandı! A Milli Takım'ımızın aday kadrosu açıklandı! 15:47
Bournemouth - Newcastle United maçı ne zaman? Bournemouth - Newcastle United maçı ne zaman? 15:46
Manchester United - Luton Town maçı ne zaman? Manchester United - Luton Town maçı ne zaman? 15:44
Crystal Palace - Everton maçı ne zaman? Crystal Palace - Everton maçı ne zaman? 15:42
Arsenal - Burnley maçı ne zaman? Arsenal - Burnley maçı ne zaman? 15:40