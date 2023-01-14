Haberler Kayserispor Dört Dörtlük Kayseri

Dört Dörtlük Kayseri

4’te sıfır çeken Kayserispor, forvetsiz çıktığı maçta 4 golle şov yaptı. Anadolu derbisinde 3 golcüsünün sakat, 1’inin de transfer olduğu Kayseri, ilk yarıda bulduğu 3 şık golle fişi çekti. Yiğidolar, Robin’in müthiş füzesiyle umutlandı. Ancak 2 gol, 1 asistle oynayan maçın yıldızı Kemen, son sözü söyledi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 06:50
Dört Dörtlük Kayseri

Anadolı derbisi, gol resitaline sahne oldu. Füzelerin havada uçuştuğu maçta, 4'te sıfır çeken Kayserispor, düşme hattından çıkmak isteyen Sivas karşısında 24'te Hosseini'nin kafası, 31'de Kemen'in füzesi ve 42'de Gökhan'ın gelişine şutuyla ilk yarıyı 3-0 bitirdi.

FORVETSİZ ŞOV


İkinci yarıda 51'de Robin, yaklaşık 30 metreden müthiş vurdu: 3-1. Ancak maçın yıldızı Kemen, 69'da derbinin sonucunu ilan etti: 4-1. Sarı-kırmızılılar, Gavranovic, Thiam ve İlhan'ın sakat, Mustafa Pektemek'in Eyüpspor'a transfer olduğu ortamda altın değerinde bir 3 puan kazandı. Sivasspor ise düşme hattından çıkamadı.


4 SARI BİRDEN

Karşılaşmanın 77. dakikasında Robin Yalçın ile Kolovetsios arasında yaşanan gerginliğin ardından saha karıştı. İki takım futbolcuları arasında itişmeler yaşanırken, hakem Arda Kardeşler, olayların yatışması sonrasında iki takımdan da ikişer futbolcuya sarı kart gösterdi.


GÖKHAN YANILTMADI


Kayserispor'un farklı galibiyetinde 1 gol, 1 asistle büyük pay sahiplerinden olan Gökhan Sazdağı, Çağdaş Atan'ı yanıltmadı. Atan, maç öncesi röportajında, "3 forvetimiz sakat. Mustafa Pektemek de Eyüp'e gitti. Joker oyuncumuz Gökhan Sazdağı'nı 9 numarada oynatıyoruz. Bu zamana kadar verdiğimiz görevleri layıkıyla yerine getirdi. Ona güvenimiz tam" dedi.


TARİFE DEĞİŞMEDİ


Şu an Spor Toto Süper Lig'de yer alan takımlar arasında Kayserispor'un 4+ sezonda karşılaşıp maç başına en yüksek gol ortalamasını yakaladığı rakibi Sivasspor oldu (1.6; 30 maçta 52 gol).


ÇAĞDAŞ ATAN: FABRİKA AYARI


Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Sivasspor karşısında aldıkları farklı galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Ligde 4 maçtır puan hasreti çektiklerinin altını çizen Atan, "Zaten ekonomik olarak sıkıntılı bir dönemde üst üste 4 mağlubiyet canımızı acıtıyordu. Ancak bu 3 puanla fabrika ayarlarına geri döndük" dedi.


DÜZLÜĞE ÇIKARIZ


Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kayseri'ye puan için geldiklerini ancak hiç ummadıkları bir yenilgiyle karşılaştıklarını belirtti. Çalımbay, "G.Saray maçının moral bozukluğunu hala yaşıyoruz. Kimse merak etmesin. Bu aralar sıkıntılıyız ama hepsini düzelteceğiz" diye umut dağıttı.

DİĞER
Galatasaray-Hatayspor maçı CANLI İZLE! Galatasaray Hatayspor maçı beın Sports 1 canlı yayınla ekrana geliyor
7 yıllık sevgilisi Aras Bulut İynemli’den ayrılan Bige Önal’ın annesi hakkında şok iddia! Damla Sönmez detayı ağızları açık bıraktı
Jesus 'yetersiz' dedi! F.Bahçe Altay'ın yerine o ismi alıyor
Fırtına'da tek hedef galibiyet! İşte Avcı'nın Başakşehir maçı 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kayserispor Sivasspor'u mağlup etti!
Kayserispor - Sivasspor | CANLI
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu 2023?
Son dakika 2023 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aston Villa evinde hata yapmadı! Aston Villa evinde hata yapmadı! 01:12
Aston Villa evinde hata yapmadı! Aston Villa evinde hata yapmadı! 01:11
Anadolu Efes deplasmanda nefes aldı! Anadolu Efes deplasmanda nefes aldı! 01:10
Celta Vigo ile Villarreal puanları paylaştı! Celta Vigo ile Villarreal puanları paylaştı! 01:09
Volkan Demirel: Bu seneyi atlatabilirsem... Volkan Demirel: Bu seneyi atlatabilirsem... 00:53
Okan Buruk'tan transfer sözleri! Okan Buruk'tan transfer sözleri! 00:53
Daha Eski
Toroğlu'ndan Okan Buruk'a övgü dolu sözler! Toroğlu'ndan Okan Buruk'a övgü dolu sözler! 00:53
Toroğlu'dan Volkan Demirel'e flaş sözler! "Futbolcu seni istemiyor" Toroğlu'dan Volkan Demirel'e flaş sözler! "Futbolcu seni istemiyor" 00:53
Jesus 'yetersiz' dedi! F.Bahçe Altay'ın yerine o ismi alıyor Jesus 'yetersiz' dedi! F.Bahçe Altay'ın yerine o ismi alıyor 00:54
Icardi'den olay hareket! Direkt soyunma odasına gitti Icardi'den olay hareket! Direkt soyunma odasına gitti 00:54
Manchester United Weghorst'u açıkladı! Manchester United Weghorst'u açıkladı! 00:54
Celta Vigo ile Villarreal puanları paylaştı! Celta Vigo ile Villarreal puanları paylaştı! 01:08