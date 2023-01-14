Dört Dörtlük Kayseri

Anadolı derbisi, gol resitaline sahne oldu. Füzelerin havada uçuştuğu maçta, 4'te sıfır çeken Kayserispor, düşme hattından çıkmak isteyen Sivas karşısında 24'te Hosseini'nin kafası, 31'de Kemen'in füzesi ve 42'de Gökhan'ın gelişine şutuyla ilk yarıyı 3-0 bitirdi.

FORVETSİZ ŞOV



İkinci yarıda 51'de Robin, yaklaşık 30 metreden müthiş vurdu: 3-1. Ancak maçın yıldızı Kemen, 69'da derbinin sonucunu ilan etti: 4-1. Sarı-kırmızılılar, Gavranovic, Thiam ve İlhan'ın sakat, Mustafa Pektemek'in Eyüpspor'a transfer olduğu ortamda altın değerinde bir 3 puan kazandı. Sivasspor ise düşme hattından çıkamadı.



4 SARI BİRDEN



Karşılaşmanın 77. dakikasında Robin Yalçın ile Kolovetsios arasında yaşanan gerginliğin ardından saha karıştı. İki takım futbolcuları arasında itişmeler yaşanırken, hakem Arda Kardeşler, olayların yatışması sonrasında iki takımdan da ikişer futbolcuya sarı kart gösterdi.



GÖKHAN YANILTMADI





Kayserispor'un farklı galibiyetinde 1 gol, 1 asistle büyük pay sahiplerinden olan Gökhan Sazdağı, Çağdaş Atan'ı yanıltmadı. Atan, maç öncesi röportajında, "3 forvetimiz sakat. Mustafa Pektemek de Eyüp'e gitti. Joker oyuncumuz Gökhan Sazdağı'nı 9 numarada oynatıyoruz. Bu zamana kadar verdiğimiz görevleri layıkıyla yerine getirdi. Ona güvenimiz tam" dedi.



TARİFE DEĞİŞMEDİ



Şu an Spor Toto Süper Lig'de yer alan takımlar arasında Kayserispor'un 4+ sezonda karşılaşıp maç başına en yüksek gol ortalamasını yakaladığı rakibi Sivasspor oldu (1.6; 30 maçta 52 gol).



ÇAĞDAŞ ATAN: FABRİKA AYARI





Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Sivasspor karşısında aldıkları farklı galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Ligde 4 maçtır puan hasreti çektiklerinin altını çizen Atan, "Zaten ekonomik olarak sıkıntılı bir dönemde üst üste 4 mağlubiyet canımızı acıtıyordu. Ancak bu 3 puanla fabrika ayarlarına geri döndük" dedi.



DÜZLÜĞE ÇIKARIZ



Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kayseri'ye puan için geldiklerini ancak hiç ummadıkları bir yenilgiyle karşılaştıklarını belirtti. Çalımbay, "G.Saray maçının moral bozukluğunu hala yaşıyoruz. Kimse merak etmesin. Bu aralar sıkıntılıyız ama hepsini düzelteceğiz" diye umut dağıttı.