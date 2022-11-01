Cardoso coşturdu

Sezona transfer yasağıyla giren Kayserispor, yeni teknik direktörü Çağdaş Atan yönetiminde ses getiriyor. Sahasında Adana Demirspor karşısında 2-0'dan 2-2'yi yakalayan sarı-kırmızılılar, yenilmezlik serisini 4 maça taşırken, 20 puanla lider Fenerbahçe'nin 6 puan gerisinde çıkışını sürdürdü. Demirspor karşısında Kayseri ekibini ipten alan isim ise Miguel Cardoso oldu. 28 yaşındaki Portekizli sağ açık, 58. dakikada Kemen'in yerine oyuna dahil oldu. Oyuna girdikten sonra 67. dakikada Gavranovic'in attığı golün asistini yaptı. Tecrübeli futbolcu, 82. dakikada da Emrah'ın ortasında kafa ile topu ağlara göndererek takımına 1 puanı kazandırdı. Portekiz yıldız, daha önce İstanbulspor, Hatayspor ve Ümraniyespor ağlarını sarstı.
İKİ İSME DÜNYA KUPASI DAVETİ
Kayserispor'unbaşarılı iki futbolcusuna Dünya Kupası daveti geldi. İran Milli Takımı'nın 10-16 Kasım'da Doha'da hazırlık maçları ve Dünya Kupası aday kadrosuna stoper Majid Hosseini ve ön libero Ali Karimi de davet edildi.