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Yukatel Kayserispor- Trabzonspor maçının ardından Berna Gözbaşı açıklamalarda bulundu!

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor sahasında Trabzonspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Maçın ardından Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı açıklamalarda bulundu. Berna Gözbaşı açıklamasında, "3-4 yıldır Trabzonspor maçına verilmeyen, verdirilmeyen bir hakem ne hikmetse bizim maçta görev alıyor" ifadelerini kullandı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2022 Cumartesi 19:56
Yukatel Kayserispor- Trabzonspor maçının ardından Berna Gözbaşı açıklamalarda bulundu!

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Trabzonspor'a 2-1 yenilen Yukatel Kayserispor'un kulüp başkanı Berna Gözbaşı, çok üzgün olduklarını ve hakem hataları yüzünden karşılaşmadan yenik ayrıldıklarını söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Gözbaşı, "Zorlama bir penaltıyla maçın seyri değişti." dedi.

Hakemin adaletsiz bir maç yönettiğini belirten Gözbaşı, "3-4 yıldır Trabzonspor maçına verilmeyen, verdirilmeyen bir hakem ne hikmetse bizim maçta görev alıyor. Her halde kendisini affettirmeye çalıştı. Bunu kaza olarak görüyoruz. Bu adaletsizliğin de hesabı sorulmalı. Zorla maç bir yerden bir yere taşınıyor. Maç kazandık diye havaya girmesinler." ifadelerini kullandı.

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