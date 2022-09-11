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Kayserispor-Antalyaspor maçı CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Üst sıralara tırmanmak isteyen iki takım da üç puanı hedefliyor. Kayserispor-Antalyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2022 Pazar 20:50 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2022 Pazar 20:50
Kayserispor-Antalyaspor maçı CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 6. hafta maçında Kayserispor ile Antalyaspor karşılaşıyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

KAYSERİSPOR - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Antalyaspor maçı saat 20.00'de başladı ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.

KAYSERİSPOR - ANTALYASPOR MAÇI 11'LER

Kayserispor: Bilal, Onur, Arif, Kolovetsios, Carole, Mensah, Campanharo, Ramazan, Cardoso, Thiam, Gavranovic

Antalyaspor: Boffin, Güray, Veysel, Kudryashov, Floranus, Ghacha, Hakan, Fernando, Soner, Ndao, Wright

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