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SÜPER LİG HABERLERİ | Kayserispor'un Başakşehir maçı kadrosu belli oldu!

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Yukatel Kayserispor, Medipol Başakşehir'in konuğu olacak. Sarı-kırmızılıların karşılaşma kadrosu belli oldu. Olivier Kemen ve Joseph Attamah'ın yer almadığı kadro 24 kişiden oluştu. İşte detaylar...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 17:46
SÜPER LİG HABERLERİ | Kayserispor'un Başakşehir maçı kadrosu belli oldu!

Kayserispor'un Başakşehir maçı kamp kadrosu açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olacak olan Yukatel Kayserispor'un maç kadrosu belli oldu. Teknik Direktör Çağdaş Atan, sarı-kırmızılı oyuncular içerisinden 24 isim belirledi. Kırmızı kart cezası biten Ali Karimi ile sakatlığı geçen Mame Thiam kadroya dahil edildi. Sakatlığı bulunan Olivier Kemen ve Joseph Attamah'ın ise yer almadığı kadroda şu isimler var;

Cenk Gönen, Bilal Bayazit, Abdulkadir Taştan, Dimitrios Kolovetsios, Majid Hosseini, Onur Bulut, Lionel Carole, Ramazan Civelek, Baran Ali Gezek, Anthony Uzodimma, Yaw Ackah, Nurettin Korkmaz, Gustavo Campanharo, Bernard Mensah, Ali Karimi, Miguel Cardoso, Andrea Bertolacci, Carlos Mane, Emrah Başsan, Mame Thiam, Gökhan Sazdağı, Mustafa Pektemek, İlhan Parlak ve Mario Gavranovic.

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