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Spor Toto Süper Lig Haberleri: Hikmet Karaman'ın cezası sona erdi

Kayserispor'da Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 28. haftasında Alanyaspor'a karşı oynanan maçta teknik direkötür Hikmet Karaman kırmızı kart görmüş ve PFDK tarafından 1 maç ceza almıştı. Hikmet Karaman'ın bu cezası pazar günü oynanan Konyaspor maçında sona erdi. İşte detaylar...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2022 Pazartesi 11:44
Spor Toto Süper Lig Haberleri: Hikmet Karaman'ın cezası sona erdi

Kırmızı kart cezalısı olduğu için Konyaspor maçında takımın başında yerini alamayan Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın cezası sona erdi.

Kayserispor ile Alanyaspor arasında oynanan maçta gördüğü kırmızı kart neticesinde PFDK'dan 1 maç ceza alan Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın cezası sona erdi. Kayserispor ile Konyaspor arasında oynanan maçı tribünden izleyen ve yedek kulübesi ile soyunma odasına giremeyen Hikmet Karaman'ın 1 maçlık cezası sona erdi. Hikmet Karaman, bu hafta İstanbul'da oynanacak Karagümrük maçında takımın başında yer alabilecek.

Sarı kart cezalısı olduğu için Konyaspor maçında görev yapamayan Gustavo Campanharo'nun da cezası sona erdi.

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