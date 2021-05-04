Kayserispor 2 maçtır kaybetmiyor

Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Kayserispor ligde son 2 haftada topladığı puanlar ile umutlarını artırdı. Küme düşme hattının hemen üzerine yer alan Kayserispor oynadığı son 2 maçtan 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Sarı Kırmızılılar 38.haftada sahasında Denizlispor'u 6-3 mağlup ederken, ligin 39.haftasında da deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. 2 maçta 7 gol atan Kayserispor kalesinde ise 4 gol gördü.

39 puanı bulunan Kayserispor ligin son 3 haftasında Gaziantep FK, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe ile mücadele verecek.