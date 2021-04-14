Haberler Kayserispor Kayserispor’da İlhan Parlak şoku!

’da şoku!

Son dakika spor haberi... ’un forvet futbolcusu 'ın sakatlığı ile ilgili son durum açıklandı. İlhan Parlak, maçında olmayacak. İşte detaylar...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2021 Çarşamba 09:11
Kayserispor’da İlhan Parlak şoku!

'a 'tan kötü haber geldi. Ligin 34.haftasında 'de oynanan maçının başlamasına kısa bir süre kala ısınma hareketleri yaparken sakatlanarak maç kadrosundan çıkartılan İlhan Parlak'ın MR'i çekildi.
Yapılan tetkikler sonrasında sağ alt baldır kasığında 1.derece yaralanma ve ödem tespit edilen İlhan Parlak, günü oynanacak olan maçında forma giyemeyecek.

Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "11 Mart 2021 tarihinde oynanan Antalyaspor maçı ısınmaları sırasında sağ alt baldırında ağrı hissederek maç kadrosundan çıkartılan oyuncumuz İlhan Parlak'ın çekilen MR sonucunda alt baldır kasında (soleus) 1.derece yaralanma ve ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" denildi.

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