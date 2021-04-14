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Kayseri ligde kalacak!

Sarı-kırmızılıların genç kalecisi ile Ganalı ön liberosu Attamah, deplasmandaki maçı öncesinde camiaya umut dağıttı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 20:26 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2021 Çarşamba 06:50
Kayseri ligde kalacak!

Süper Lig'de düşmeme mücadelesi veren Kayserispor, sahasında Antalyaspor'a yenilerek kritik bir kayıp yaşadı. Sarı-kırmızılıların genç kalecisi ile Ganalı ön liberosu Attamah, deplasmandaki maçı öncesinde camiaya umut dağıttı. 18 yaşındaki Doğan, "Maçı kaybedince çok üzüldük. Ligde kalmak adına 4-5 maç var. İnşallah onları kazanıp ligde kalmayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de 5 maçtır kazanamayan Kayseri'nin tecrübeli futbolcusu Attamah da kalan karşılaşmalardan gerekli puanları toplayıp ligde kalacaklarının sözünü verdi. Antalyaspor karşısında sahalarında kazanmaları gereken bir maçı kaybettikleri için çok üzgün olduklarının altını çizen Attamah, "Kötü ve şanssız bir günümüzdeydik. Çok mücadele ettik, elimizden geleni yaptık ama olmadı. Savaşmaya devam edeceğiz ve bundan sonra oynayacağımız maçlardan maksimum puan toplayıp ligde kalacağız" diye iddialı konuştu.

Luckassen'in sevinci yarım kaldı

Kayseri'nın Hollandalı santrforu Luckassen'in, Antalya maçında 5. dakikada attığı gol VAR'dan iptal edilince gol sevinci yarım kaldı. Tecrübeli oyuncu Luckassen, haftalar sonra ilk 11'de çıktığı maçta galibiyet sevinci yaşayamadı. 27 yaşındaki forvetin, bu sezon 9 maçta golü yok.

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