Haberler Kayserispor Disiplin olacak

Disiplin olacak

’un yeni hocası Hamzaoğlu, “İşimizi ciddi bir şekilde yaparak, kulübü çok daha iyi yerlere getirmeye çalışacağız” dedi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 20:51 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 06:50
Disiplin olacak

HES Kablo 'un çiçeği burnunda hocası , açıklamalarda bulundu. Teknik ekibiyle birlikte Başkanı 'ı ziyaret eden Hamzaoğlu, "Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizi hem çok güzel ağırladı hem de güzel düşüncelerini paylaştı. Tabii ki bir kulüp için destek çok önemli" ifadelerini kullandı.

UZUN YILLAR KALMAK İSTERİM
Hamza Hamzaoğlu, Kayserispor'da uzun yıllar kalmak istediğini de sözlerine eklerken, başarılı olmak için çok çalışacaklarını söyledi. Tecrübeli teknik adam, "İnşallah hep beraber olur, hepimiz işimizi ciddi bir şekilde yaparak Kayserispor'u çok daha iyi yerlere getirmeye çalışacağız. Burada herkesin desteğini bekliyoruz. büyük bir camia. Uzun seneler çalışmak isterim" ifadelerini kullandı.

SEZONU KAPATTI
Kayseri'nin Brezilyalısı sezonu kapattığını açıkladı. 26. haftadaki maçında dizinden sakatlanmıştı.

SON DAKİKA