Disiplin olacak

HES Kablo Kayserispor'un çiçeği burnunda hocası Hamza Hamzaoğlu, açıklamalarda bulundu. Teknik ekibiyle birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret eden Hamzaoğlu, "Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizi hem çok güzel ağırladı hem de güzel düşüncelerini paylaştı. Tabii ki bir kulüp için destek çok önemli" ifadelerini kullandı.



UZUN YILLAR KALMAK İSTERİM

Hamza Hamzaoğlu, Kayserispor'da uzun yıllar kalmak istediğini de sözlerine eklerken, başarılı olmak için çok çalışacaklarını söyledi. Tecrübeli teknik adam, "İnşallah hep beraber olur, hepimiz işimizi ciddi bir şekilde yaparak Kayserispor'u çok daha iyi yerlere getirmeye çalışacağız. Burada herkesin desteğini bekliyoruz. Kayseri büyük bir camia. Uzun seneler çalışmak isterim" ifadelerini kullandı.

SEZONU KAPATTI

Kayseri'nin Brezilyalısı Gustavo Campanharo sezonu kapattığını açıkladı. 26. haftadaki Sivas maçında dizinden sakatlanmıştı.