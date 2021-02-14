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Kayserisporlu hastaneye kaldırıldı!

'in 25. haftasında ile 0-0 berabere kalan ’un Brezilyalı futbolcusu , Ankaragücü maçı sonrasında hastaneye kaldırıldı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 16:44
Kayserisporlu Pedro Henrique hastaneye kaldırıldı!

Sakatlığı bulunmasına rağmen risk alarak maçında oyuna giren Brezilyalı futbolcu , maç sonrasında ağrılarından ötürü hastaneye kaldırıldı.

Apandisit bölgesinde ağrılar hisseden Pedro Henrique, Ankaragücü maçı sonrası hastaneye kaldırıldı ve tedavi edildi.

Müsabaka sonrasında durumu ile ilgili açıklama yapan Pedro Henrique, "Şu an iyi değil, acıyla başa çıkmak asla kolay değil, ama fedakârlıklar mesleğimizin bir parçası. Acıya dayanamıyorum, sağlık daha önemli ve meslektaşlarıma yardım etmek için yüzde 100 sağlıklı olmam gerekiyor. Biz beraberiz, haydi " dedi.

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