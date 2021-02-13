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Teknik Direktörü : Maçın hakkı bizim için bir galibiyetti

Teknik Direktörü , 0-0 berabere kaldıkları maçının ardından yaptığı açıklamada, “Maçın hakkı bizim için bir galibiyetti” dedi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 16:43
Kayserispor Teknik Direktörü Dan Petrescu: Maçın hakkı bizim için bir galibiyetti

Hes Kablo Kablo , ligin 25. haftasında sahasında ağırladığı ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü , "Oyuncularıma öncelikle saha içerisinde gösterdikleri tepkiden, oyun anlayışından ve davranış biçimlerinden çok mutluyum. Savaşmalarından çok mutluyum. Bugün gol atmak için her şeyi yaptık. Bir golde attık aslında ama iptal oldu. Şanssızlık diyebilirim. Çok çabaladık, çok uğraştık ve pozisyon yakaladık. 1 puan için üzgünüz. Maçın hakkı bizim için bir galibiyetti. İyiye dair umutlarımız var. Takım bugün iyi savaştı" diye konuştu.

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