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4 maçtır kaybetmiyor!

'de son haftalarda aldığı sonuçlarla taraftarlarının yüzünü güldüren Hes Kablo ligde oynadığı son 4 maçında mağlup olmadı. İşte detaylar...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 16:38
Kayserispor 4 maçtır kaybetmiyor!

'de mücadele veren Hes Kablo , ligde oynadığı son 4 maçta mağlubiyet almadı. Ligin ikinci yarısında oynadığı 4 maçta 1 galibiyet ve 3 beraberlik alan Sarı-Kırmızılılar 6 puan topladı. 22.haftada deplasmanda 'yı 1-0 mağlup eden Sarı-Kırmızılılar ardından çıktığı 3 maçtan sahadan beraberlikle ayrıldı.

23.haftada ile 1-1, 24.haftada deplasmanda ile 1-1 ve 25.haftada sahasında ile 0-0 berabere kalan Kayserispor'un 25 puanı bulunuyor.

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