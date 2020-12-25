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'un deneyimli kalecisi Lung'un sahalara dönüşü uzadı

ekiplerinden Hes Kablo 'un başarılı file bekçisi 'un sahalara dönüşü uzadı. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Lung'un 1 ay daha forma giymesinin zor olduğu ifade ediliyor.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2020 Cuma 09:18
Kayserispor'un deneyimli kalecisi Lung'un sahalara dönüşü uzadı

'de sıkıntılı günler geçiren Hes Kablo 'un tecrübeli file bekçisi 'un takıma dönüşü 1 ay daha sürecek. ile deplasmanda oynanan maçta sağ bacağından sakatlanan ve sonrasında tedavisine başlanan Lung'un 1 ay daha formasından uzak kalacağı öğrenildi.

Sağ bacak üst adalesinde orta derece zorlanma olduğu tespit edilen, gerek 'de gerekse 'da tedavi altına alınan Lung'un önümüzdeki haftadan sonra antrenmanlara başlayabileceği ve forma giyebilmesi için 1 ay daha tedavi olması gerektiği öğrenildi.

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