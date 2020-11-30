Kayserispor - Karagümrük maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde Kayserispor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor.

İLK 11'LER

KAYSERİSPOR - İsmail, Attamah, Kolovetsios, Miguel Lopes, Aziz Eraltay, Sapunaru, Kvrzic, Hasan Hüseyin, Lennon, Campanharo, Kanga

KARAGÜMRÜK - Viviano, Koray, Joseph, Balkovec, Ramazan, Fatih, Biglia, Jimmy Durmaz, Sabo, Ndao, Sobiech

KAYSERİSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kayserispor - Fatih Karagümrük maçı 30 Kasım Pazartesi günü saat 19:30'da başladı.

Kayserispor'da sakatlığı bulunan Silviu Lung, Yasir Subaşı, Ömer Uzun, İlhan Depe, corona virüsü tedavisi gören Denic Alibec ile Nurettin Korkmaz ve kırmızı kart cezalısı olan Muğdat Çelik, Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Karagümrük maçında takımındaki yerini alamıyor. Kırmızı kart cezası sona eren ve yeni sakatlıktan çıkan Brezilyalı futbolcu Pedro Henrique ise maç kadrosunda yer aldı.