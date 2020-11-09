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Başkanı Gözbaşı açıkladı! Yeni geliyor!

'in 8. haftasında oynanan Hatayspor maçı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkanı , yeni teknik direktörün 11 Kasım Çarşamba günü kentte olacağını duyurdu.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 09:25 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 09:56
Kayserispor Başkanı Gözbaşı açıkladı! Yeni teknik direktör geliyor!

Başkanı , yeni teknik direktörün Çarşamba günü 'ye geleceğini söyledi.

'in 8.haftasında sahasında oynadığı Hatayspor maçını kaybeden Hes Kablo Kayserispor'da moraller bozuk. Maç sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, mutlak kazanmak için çıkılan bir müsabakada hakem hatalarının olduğunu ifade ederek, "Kötü günleri geride bırakmak adına kazanmak için çıktığımız önemli bir müsabakayı kaybettiğimiz için üzgünüz. Ancak toparlanacağız ve galibiyet aldığımız günlere ulaşacağız" dedi.

Bayram Bektaş'ın yerine gelecek yeni ile ilgili de açıklama yapan Başkan Berna Gözbaşı, "Görüştüğümüz bir iki isim var. Bugün yarın kararımızı vereceğiz. Yeni teknik direktörümüz Çarşamba günü Kayseri'ye gelecek" diye konuştu.

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