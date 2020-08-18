Kayserispor Kravets ile yolları ayırdı

Kayserispor'da Artem Kravets dönemi sona erdi. Sarı-kırmızılı kulüp 2.5 yıldır kadrosunda yer alan Ukraynalı golcüyle yolların ayrıldığını açıkladı.

Kayserispor konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"2,5 yıldır formamızı terleten Artem Kravets ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bu süreçteki emeği ve ayrılırken gösterdiği anlayış için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."

Kravets, geçtiğimiz sezon Kayserispor formasıyla 19 Süper Lig maçında 8 gol kaydetmişti.