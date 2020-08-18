Kayserispor Kravets ile yolları ayırdı - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
18 Ağustos 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kayserispor Kayserispor Kravets ile yolları ayırdı

Kravets ile yolları ayırdı

Kayserispor Kravets ile yolları ayırdı

ekiplerinden 'da flaş bir ayrılık yaşandı. Sarı-kırmızılı kulüp, Ukraynalı golcü Artem Kravets'le yolların ayrıldığını açıklayıp, tecrübeli isme teşekkür etti.

'da Artem Kravets dönemi sona erdi. Sarı-kırmızılı kulüp 2.5 yıldır kadrosunda yer alan Ukraynalı golcüyle yolların ayrıldığını açıkladı.

Kayserispor konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"2,5 yıldır formamızı terleten Artem Kravets ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bu süreçteki emeği ve ayrılırken gösterdiği anlayış için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."

Kravets, geçtiğimiz sezon Kayserispor formasıyla 19 maçında 8 gol kaydetmişti.

  1. 18.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kayserispor Kravets ile yolları ayırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA