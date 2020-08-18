Kayserispor Kravets ile yolları ayırdı
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da flaş bir ayrılık yaşandı. Sarı-kırmızılı kulüp, Ukraynalı golcü Artem Kravets'le yolların ayrıldığını açıklayıp, tecrübeli isme teşekkür etti.
Kayserispor'da Artem Kravets dönemi sona erdi. Sarı-kırmızılı kulüp 2.5 yıldır kadrosunda yer alan Ukraynalı golcüyle yolların ayrıldığını açıkladı.
Kayserispor konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"2,5 yıldır formamızı terleten Artem Kravets ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bu süreçteki emeği ve ayrılırken gösterdiği anlayış için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."
Kravets, geçtiğimiz sezon Kayserispor formasıyla 19 Süper Lig maçında 8 gol kaydetmişti.
- 18.08.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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