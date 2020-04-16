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16 Nisan 2020, Perşembe
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'un Brezilyalı futbolcuları idmana çıktı!

Kayserispor'un Brezilyalı futbolcuları idmana çıktı!

ekiplerinden Hes Kablo 'da forma giyen Brezilyalı futbolcular Campanharo ile 'nin kulüp tesislerinde çalışmalara başladığı ifade edildi.

Hes Kablo önemli oyuncularından Brezilyalı ile , ev dışında da idman yapmaya başladılar. Teknik heyetin ilk talimatı doğrultusunda evden çıkmayarak çalışmalarını kısıtlı imkanlar çerçevesinde yapmaya çalışan Gustavo Campanharo ile Pedro Henrique, ikinci bir talimat ile Kayserispor tesislerinde günlük idman yapmaya başladı.

Teknik heyetin kendileri için çıkardığı idman programına uyan Gustavo ile Pedro, antrenman sahasında sosyal mesafeye de dikkat ederek çalışma yapıyor. İki futbolcu, topla birlikte çalışmalarını sürdürüyor.

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  1. 16.04.2020
  2. Güncelleme: 16.04.2020 10:23
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