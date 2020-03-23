Kayserisporlu futbolcu Enver Cenk Şahin'den "Evde kal" çağrısı - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
23 Mart 2020, Pazartesi
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Kayserisporlu futbolcu 'den "Evde kal" çağrısı

Kayserisporlu futbolcu Enver Cenk Şahin'den "Evde kal" çağrısı

takımlarından Kayserispor'da forma giyen , kulübün hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşlara koronavirüs tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısında bulundu.

Kayserisporlu futbolcular koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını bireysel olarak evlerinde sürdürüyor. Kayserisporlu , kulübün hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Bu virüse karşı alınabilecek en güzel önlem evde kalmaktır. Evde kal " dedi.

  1. 23.03.2020
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