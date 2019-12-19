Kayserispor'da sakatlık şoku! Mensah ve Poulain devreyi kapattı - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
19 Aralık 2019, Perşembe
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'da sakatlık şoku! Mensah ve Poulain devreyi kapattı

Kayserispor'da sakatlık şoku! Mensah ve Poulain devreyi kapattı

'de kümede kalma hesapları yapan İstikbal Mobilya 'da Mensah ve Poluain'den kötü haber geldi. İki futbolcu da, ligin ilk yarısının son iki maçı olan ve maçlarında görev yapamayacak.

İstikbal mobilya 'da ile devreyi kapattı.

İstikbal Mobilya Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada "Oyuncumuz Bernard Mensah, 15 Aralık 2019 tarihinde oynanan FK maçında meydana gelen sol kasık ağrısı nedeniyle yapılan tetkikler neticesinde sol uyluk iç gurup kasında (adductor longus) 1-2. derece yaralanma, buna bağlı kas içi ve kaslar arasında ödem tespit edilmiş olup yaklaşık 3 hafta sonunda takım ile çalışmalara başlayabileceği öngörülmektedir. Oyuncumuz Benoit Poulain; 17 Aralık 2019 tarihindeki antrenmanda girdiği ikili mücadele sırasında sağ dizine aldığı darbe sonucu sağ diz iç yan bağında 2. derece zorlanma meydana gelmiş olup yaklaşık 3-4 hafta sonrasında takım ile çalışmalara başlayabileceği öngörülmektedir. Her iki oyuncumuza da geçmiş olsun diler, en kısa zamanda takıma katılmalarını temenni ederiz" cümleleri paylaşıldı.

  1. 19.12.2019
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