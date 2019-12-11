Kayserispor Gaziantep maçı hazırlıklarına başladı - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
11 Aralık 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kayserispor Haberleri Kayserispor Gaziantep maçı hazırlıklarına başladı

maçı hazırlıklarına başladı

Kayserispor Gaziantep maçı hazırlıklarına başladı

İSTİKBAL Mobilya , ligin 15'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Futbol Kulübü maçı hazırlıklarına başladı Kulüp tesislerinde yönetiminde yapılan antrenmana sarı-kırmızılılar U19 takımı ağırlıklı futbolcu topluluğu ile çıktı.

Antrenman öncesi Djedje, ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Sakatlıkları devam eden Alpay Çelebi, Nurettin Korkmaz, ve antrenmana katılmadı. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Bülent Uygun, karşısında alınan galibiyete dikkat çekerek, "Hem sezon başından bu yana bir galibiyet alabilmiş, hem de çok sayıda önemli futbolcusuyla yollarını ayırmış bir takım olarak, 12-13 sporcu hariç altyapıda bulunan gençleriyle mücadele eden bir takım olarak önemli bir galibiyet aldık. Bu galibiyet hem şehrimizi bütünleştirdi hem de takımda kalan arkadaşların özgüvenlerini sağlamlaştırdı" dedi.

"PEDRO EN AZ 4 HAFTA YOK"

Çaykur Rizespor maçında sakatlık geçiren Pedro Henrique'nin 4 hafta antrenmana çıkamayacağını belirten Uygun, "Rizespor karşısında attığımız golde 'Kayserisporlu futbolcu faul yaptı' dedikleri pozisyonda sakatlanan Pedro en az 4 hafta antrenmana çıkamayacak. Pedro bizim için önemli bir futbolcuydu. Rizespor karşısında alınan galibiyet takımımıza ve şehre hava kattı. Herkese bir umut oldu. İnşallah sezon sonunda ligde kalarak bu sevinci hep birlikte yaşayacağız" diye konuştu.

"GAZİANTEP'TE KAZANAN TARAF OLMAK İSTİYORUZ"

Futbol Kulübü'nün yeni kurulan bir takım olduğuna değinen Uygun, şunları söyledi:
"Ben daha önce Gaziantep'te 2 kez çalışma şerefine nail olmuştum. Gaziantep iyi takım. Onlar da kazanmak isteyecek. İyi bir futbol oynayarak futbol adına bütün güzellikleri sahada sergileyip Gaziantep'te kazanan taraf olmak istiyoruz. Sezonun 2'nci yarısına iyi başlayacağız diye umuyorum."

"UMUT VE ŞAMİL'DE NE OLDUĞUNU BİLMİYORUM"

Ligde son oynanan Çaykur Rizespor kadrosunda yer almayan ve Şamil Çinaz hakkında sorulan soru üzerine Uygun, "Umut ve Şamil şu an antrenmanda yok. Ne olduğunu açıkçası ben de bilmiyorum. Başkanımız Berna Gözbaşı ya da sportif direktör Bülent Bölükbaşı bu konuda açıklama yapacaktır. Ben altyapıdan idmana çıkan 12 ve 4 de profesyonel takımdan oyuncumla idmanımı yapıyorum" yanıtını verdi.

  1. 11.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kayserispor Gaziantep maçı hazırlıklarına başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN