Kayserispor'da Pedro'dan kötü haber
İstikbal Mobilya Kayserispor'da Pedro Henrique de sakatlar ordusuna katıldı. Çaykur Rizespor ile geride kalan hafta oynanan müsabakada aldığı darbe sonrasında 27.dakikada oyundan çıkan Brezilyalı futbolcunun MR'ı çekildi. Sol üst adalesinde şişlik oluşan Brezilyalı futbolcu, birkaç hafta forma giyemeyecek.
Pedro Henrique, bu sezon geride kalan 14 haftada 11 müsabakada görev yaptı. Brezilyalı futbolcu, 4 gol atarken 6 kez sarı kart 2 kez de kırmızı kart gördü.
- 11.12.2019
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Umut parasını katladı!
Toplam 2
Yorum
fatih acar külübün mali yapısı ortada umut iyi bir golcü bize genç ve ucuz yetenekli oyuncular gerekli
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Umut parasını katladı!
Toplam 2
Yorum
Ali Kemal Abartmayın o kadar Lens resmen topu çarptırdı gol oldu. Umut'un yerinde kim olsa o golleri atardı.
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Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Wolverhampton'la karşılaşacak
Toplam 1
Yorum
Karakartallı Beşiktaş'ın prestij maçıdır. Sahaya gençler çıksın. Belki kazanacağımız oyuncular vardır.
Kayserispor'da Pedro'dan kötü haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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