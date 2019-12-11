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11 Aralık 2019, Çarşamba
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'da Pedro'dan kötü haber

Kayserispor'da Pedro'dan kötü haber

İstikbal Mobilya 'da de sakatlar ordusuna katıldı. ile geride kalan hafta oynanan müsabakada aldığı darbe sonrasında 27.dakikada oyundan çıkan Brezilyalı futbolcunun 'ı çekildi. Sol üst adalesinde şişlik oluşan Brezilyalı futbolcu, birkaç hafta forma giyemeyecek.

Sol üst adalesinde kanama tespit edilen başarılı futbolcu 2-3 hafta forma giyemeyecek. Ligin ilk yarısının bitkimine 3 hafta kala , FK, ve maçlarında görev alamayacak.

Pedro Henrique, bu sezon geride kalan 14 haftada 11 müsabakada görev yaptı. Brezilyalı futbolcu, 4 gol atarken 6 kez sarı kart 2 kez de kırmızı kart gördü.

  1. 11.12.2019
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