Kayseri affetmedi

Süper Lig'de ekonomik olarak zor günler geçiren ve önemli yıldızlarını kaybeden İstikbal Mobilya Kayserispor, evinde konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek bir nebze olsun nefes aldı. Sarı- kırmızılı takımın golünü 9. dakikada Mensah'ın orta sahadan taşıyıp getirdiği topta Kravets attı. Bu sezon deplasmanlarda yüzü gülmeyen Rize yine evine eli boş döndü.

İKİNCİ GALİBİYETİ

Kayserispor gol arayan Çaykur Rizespor'un savunmada oluşturduğu boşluklarda bir kaç net pozisyona girse de kaleci Gökhan'ı geçip farkı 2'ye çıkaramadı. Son 10 dakikalık bölümde ise Rize atakları karşısında Lung kalesinde devleşti. Alınan 3 puanın mimarlarından biri oldu. Kayserispor, Fenerbahçe'nin (1-0) ardından ligdeki ikinci galibiyetini alıp puanını 10'a yükseltti