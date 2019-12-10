Kayseri affetmedi
Yaşadığı maddi krizle birlikte oyuncularını da kaybeden Kayserispor, evinde konuk ettiği Rize önünde destan yazdı. Kravets’in golüyle rakibini 1-0 yendi.
Süper Lig'de ekonomik olarak zor günler geçiren ve önemli yıldızlarını kaybeden İstikbal Mobilya Kayserispor, evinde konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek bir nebze olsun nefes aldı. Sarı- kırmızılı takımın golünü 9. dakikada Mensah'ın orta sahadan taşıyıp getirdiği topta Kravets attı. Bu sezon deplasmanlarda yüzü gülmeyen Rize yine evine eli boş döndü.
İKİNCİ GALİBİYETİ
Kayserispor gol arayan Çaykur Rizespor'un savunmada oluşturduğu boşluklarda bir kaç net pozisyona girse de kaleci Gökhan'ı geçip farkı 2'ye çıkaramadı. Son 10 dakikalık bölümde ise Rize atakları karşısında Lung kalesinde devleşti. Alınan 3 puanın mimarlarından biri oldu. Kayserispor, Fenerbahçe'nin (1-0) ardından ligdeki ikinci galibiyetini alıp puanını 10'a yükseltti
- 10.12.2019
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Yusuf sarı tavana çaktı
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem61 Yusuf Sarı'yı kısaca özetlemek gerekirse kendisi tam bir futbol zekasına sahip, içine futbolun büyüsü girmiş seyredilmesi harika bir oyuncu
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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