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10 Aralık 2019, Salı
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Kayseri affetmedi

Kayseri affetmedi

Yaşadığı maddi krizle birlikte oyuncularını da kaybeden , evinde konuk ettiği Rize önünde destan yazdı. ’in golüyle rakibini yendi.

Süper Lig'de ekonomik olarak zor günler geçiren ve önemli yıldızlarını kaybeden İstikbal Mobilya , evinde konuk ettiği 'u yenerek bir nebze olsun nefes aldı. Sarı- kırmızılı takımın golünü 9. dakikada Mensah'ın orta sahadan taşıyıp getirdiği topta attı. Bu sezon deplasmanlarda yüzü gülmeyen Rize yine evine eli boş döndü.

İKİNCİ GALİBİYETİ

Kayserispor gol arayan Çaykur Rizespor'un savunmada oluşturduğu boşluklarda bir kaç net pozisyona girse de kaleci Gökhan'ı geçip farkı 2'ye çıkaramadı. Son 10 dakikalık bölümde ise Rize atakları karşısında Lung kalesinde devleşti. Alınan 3 puanın mimarlarından biri oldu. Kayserispor, 'nin (1-0) ardından ligdeki ikinci galibiyetini alıp puanını 10'a yükseltti

  1. 10.12.2019
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