Ali Palabıyık San Marino-Kazakistan maçını yönetecek - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
13 Kasım 2019, Çarşamba
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- maçını yönetecek

Ali Palabıyık San Marino-Kazakistan maçını yönetecek

kokartlı Türk hakem , ile arasında Cumartesi günü oynanacak L Grubu karşılaşmasını yönetecek.

kokartlı Türk hakem , ile arasında Cumartesi günü oynanacak L Grubu karşılaşmasını yönetecek.

DÖRDÜNCÜ HAKEM METE KALKAVAN

San Marino'nun Serravalle kentindeki San Marino Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maçta, Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise olacak.

ALİ PALABIYIK KİMDİR?

Küçük yaşlarda amatör olarak futbola kaleci olarak başlamıştır.17 yaşındayken çeşitli nedenlerle amatör futbolu bırakarak 2000 yılında hakemlik kursuna başladı.

İlk maçına 21 yaşındayken 13 Ocak 2002'de Yenikent ASAŞ Stadyumunda Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasında oynanan PAF Ligi maçında ikinci yardımcı hakem olarak çıkmıştır.İlk orta hakemlik deneyimini ise 2003-2004 3. Lig sezonunun ilk haftasında Kestel İlçe Stadyumunda oynanan Kestel Belediyespor ile Altınordu maçıyla yaşamıştır. Maç 0 - 0 golsüz berabere biterken ev sahibi takıma 3 misafir takıma ise 2 sarı kart göstermiştir.

İlk maçına 21 Ağustos 2004 tarihinde Gençlerbirliği ile Ankaraspor arasında oynanan ve Bülent Yıldırım'ın ikinci yardımcı hakemi olarak çıkmıştır.Süper Lig'deki ilk orta hakemlik deneyimini ise 27 Ekim 2012'de Tevfik Sırrı Gür Stadyumunda ile arasında oynanan müsabaka ile yaşamıştır. Bu maçı Mersin İdman Yurdu 2 - 0 kazanmış ve ev sahibi takıma 4 misafir takıma ise 3 sarı kart göstermiştir.

2015 yılı için açıklanan FIFA kokartı takacak hakemler arasında ilk kez yer almıştır.

2015-16 sezonu öncesi Palabıyık'ın da aralarında bulunduğu 9 hakem ile ilk kez profesyonel sözleşme imzaladı.

  1. 13.11.2019
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