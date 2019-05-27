Kayserispor'un en golcüsü Chery oldu
İstikbal Mobilya Kayserispor'da 34 haftalık lig maratonunda en çok gol atan isim Hollandalı oyuncu Tjaronn Chery oldu.
Süper Lig'de atılan 35 golün 25 golü yabancı oyunculardan gelirken 10 gole ise yerli oyuncular imza koydu. Sarı-Kırmızılılar adına Deniz Türüç, Hasan Hüseyin Acar, Umut Bulut ve Şamil Çinaz gol atarken 7 yabancı oyuncu da İstikbal Mobilya Kayserispor'da gol attı.
İşte İstikbal Mobilya Kayserispor'un ligde attığı 35 golün dağılımı:
Tjaronn Chery 9
Artem Kravets 5
Asamoah Gyan 4
Deniz Türüç 3
Bernard Mensah 3
Hasan Hüseyin Acar 3
Şamil Çinaz 2
Umut Bulut 2
Cristian Sapunaru 2
Silvestre Varela 1
- 27.05.2019
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Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonu için kombine yenileme başladı
Toplam 2
Yorum
Ahmet Dağlar Emre belözoğlu büyük fenerli çok yakışır fenerin başına
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Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonu için kombine yenileme başladı
Toplam 2
Yorum
Ahmet Dağlar ersun yanal zeniti eleyecegiz kupayı alacagız ve ikinci yarının lideri olacağız dedi.. en iyi yaptıgı şey Fener tirübün lider yanına aldı
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Abdullah Avcı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile görüşecek!
Toplam 1
Yorum
Sinan Avcı A plus hoca olamadı arabayı hep devirdi başarısı varsa duyan söyleşin
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