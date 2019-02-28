Gassama’ya milli davet – Fotomaç – 28 Şubat 2019
28 Şubat 2019, Perşembe
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’ya milli davet

Gassama’ya milli davet
Senegal, Elemeleri A Grubu son maçında evinde Madagaskar ile 22 Mart'taki maçın kadrosuna, 'den 'yı da çağırdı. Senegal 13 puanla lider, Madagaskar ise 10 puanla 2. sırada.
  1. 28.2.2019
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