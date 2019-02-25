Hikmet Karaman Beşiktaş'ı gözüne kestirdi
25 Şubat 2019, Pazartesi
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'ı gözüne kestirdi

Hikmet Karaman Beşiktaş'ı gözüne kestirdi

Teknik Direktörü , deplasmanında aldıkları 3 puanın ligdeki sıralama açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

'in 24. haftasında 2 Mart Cumartesi günü 'ı konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına başlayan 'da teknik direktör Karaman, antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, karşısında futbolcularının sergilediği performanstan memnun olduğunu belirtti.

Son üç maçta sahadan galibiyetle ayrıldıklarını, bu sonuçların kenti de motive ettiğini aktaran Karaman, "Takımımız deplasmanda önemli bir 3 puan aldı. Şehrimiz adına önemli bir motivasyon kaynağı oldu. Özellikle ligde son 10 takımın puan olarak sıkışık bir hal aldığı bu süreçte kazandığımız 3 puanın hafta bitiminde ne kadar önemli olduğunu gördük. Artık Atiker Konyaspor maçı geride kaldı. Önümüzde Beşiktaş maçı var." diye konuştu.

Beşiktaş maçının hazırlıklarına ara vermeden başladıklarını dile getiren Karaman, "Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde grubunu mağlup olmadan geçmiş, teknik direktörü dünya üçüncüsü olan, çok büyük bir camiadır. Hafta sonu böyle büyük bir camia ile karşılaşacağız. Daha önce yine büyük bir camia olan Fenerbahçe ile karşılaşmıştık. Şimdi sıra Beşiktaş'ta. Onların da bugün Fenerbahçe maçı var. Bu karşılaşmayı akşam dikkatle izleyeceğiz ve hafta içi de çalışmalarımızı buna göre şekillendireceğiz." ifadelerini kullandı.

ANTRENMAN

Kulüp tesislerinde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Kondisyon hareketleriyle devam eden idmanda, topla çalışmalar gerçekleştirildi.

  1. 25.02.2019
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