Kayserispor, laktat testinden geçti
Kayserispor ligin ikinci yarısını hazırlıklarını Antalya sürdürürken, farklı testlerden de geçiyor.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ligin ikinci yarısı öncesi çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürüyor. Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde sürdüren Kayserispor, bugün yapılan antrenman öncesi laktat testine tabi tutuldu. Yapılan laktat testinin ardından futbolcular çalışmalarına kaldığı yerden devam etti.
- 8.1.2019 18:34
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Boutaib’in yerine Larin
Toplam 1
Yorum
cio sa cok güzel olmuş baba
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Yeniden Savic!
Toplam 2
Yorum
arif onazi çok iyiydi yer zor dolar, takımı etkiler, hem defansif hem ofansif futbolcu..
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Galatasaray'da komando idmanı
Toplam 1
Yorum
GSGS ALAN VE MANGALA YI KESİN ALIN. YEDEK FORVET VE STOPERİ ADARETEN ALIN FARKETMEZ.
Kayserispor, laktat testinden geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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