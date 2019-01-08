Kayserispor, laktat testinden geçti – Fotomaç – 08 Ocak 2019
08 Ocak 2019, Salı
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, laktat testinden geçti

Kayserispor, laktat testinden geçti

ligin ikinci yarısını hazırlıklarını sürdürürken, farklı testlerden de geçiyor.

ligin ikinci yarısını hazırlıklarını sürdürürken, farklı testlerden de geçiyor.

ekiplerinden Kayserispor ligin ikinci yarısı öncesi çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürüyor. Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde sürdüren Kayserispor, bugün yapılan antrenman öncesi laktat testine tabi tutuldu. Yapılan laktat testinin ardından futbolcular çalışmalarına kaldığı yerden devam etti.
  1. 8.1.2019 18:34
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