Kaleci hastanelik oldu
Kayserispor'un file bekçisi Muammer'in dili boğazına kaçtı.
Devre arasında Antalya Belek'te kampa giren Kayserispor'un kalecisi Muammer Zülfikar Yıldırım'ın dili boğazına kaçtı. Go Ahead ile oynanan hazırlık karşılaşmasının ikinci yarısının ilk dakikalarında kaleci Muammer yere yığılıp kaldı. Dili boğazına kaçan tahilsiz file bekçisine ilk müdehale sahada yapıldı ve dili boğazından çıkarıldı. Muammer, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kayserispor daha sonra devam eden maçı 2-0 kaybetti. Diğer hazırlık maçında ise Atiker Konyaspor Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'u 3-1 mağlup etti. Konyaspor'un gollerini; 43'te Volkan Fındıklı, 47'de Ömer Ali Şahiner ve 74'te Adis Jahovic attı. Hatay'ın şeref sayısı ise Gökhan Karadeniz'den.
- 7.1.2019
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Toplam 7
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65karabela fenerbahçeliyim ama inan başarılı olmanı çok istiyorum inşallah çok başarılı olursun çocuk
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Toplam 3
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ismsiz 7.000 kere 1. oldum
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