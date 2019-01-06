Kayserispor'dan transfer açıklaması
Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, son günlerde bazı futbolcuların adının transfer dedikodularına karıştığını kaydederek, kendilerine ulaşan bir teklifin olmadığını söyledi.
Sezonun ikinci yarısı için Antalya'da kamp yapan Kayserispor transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayacak. Sarı kırmızılı takımda yer alan Kana Bıyık, Asamoah Gyan ve Rajko Rotman ile ilgili çıkan transfer söylentileri hakkında açıklamalarda bulunan Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, "Kayserisporlu hiçbir futbolcu için bize ulaşan bir teklif yok. Yasağımız nedeniyle transfer yapamayacağız. Şu an için gitme ihtimali olan futbolcumuz da yok" dedi.
- 6.1.2019 18:50
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Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...
Toplam 7
Yorum
65karabela fenerbahçeliyim ama inan başarılı olmanı çok istiyorum inşallah çok başarılı olursun çocuk
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Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi!
Toplam 3
Yorum
Konya KartaL bu adam çok penaltı yaptırıyor.
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Kafa Topu
Toplam 38
Yorum
ismsiz 7.000 kere 1. oldum
Kayserispor'dan transfer açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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