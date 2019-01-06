Kayserispor'dan transfer açıklaması
06 Ocak 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'dan transfer açıklaması

Kayserispor'dan transfer açıklaması

 Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, son günlerde bazı futbolcuların adının transfer dedikodularına karıştığını kaydederek, kendilerine ulaşan bir teklifin olmadığını söyledi.

Sezonun ikinci yarısı için Antalya'da kamp yapan transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayacak. Sarı kırmızılı takımda yer alan Kana Bıyık, Asamoah Gyan ve Rajko Rotman ile ilgili çıkan transfer söylentileri hakkında açıklamalarda bulunan Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, "Kayserisporlu hiçbir futbolcu için bize ulaşan bir teklif yok. Yasağımız nedeniyle transfer yapamayacağız. Şu an için gitme ihtimali olan futbolcumuz da yok" dedi.

  1. 6.1.2019 18:50
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kayserispor'dan transfer açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN